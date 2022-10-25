قرعة خليجي 25.. صدامات مثيرة في كأس الخليج العربي

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب
أجريت قرعة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25، اليوم الثلاثاء، والتي ستستضيفها دولة العراق خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.
وأسفرت قرعة خليجي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة العراقية عن مواجهات قوية وتحديدًا في المجموعة الثانية.
نتائج قرعة بطولة كأس الخليج العربي:
المجموعة الأولى:
العراق (مستضيف البطولة)
اليمن
عمان
المجموعة الثانية:
البحرين
الكويت
قطر
الإمارات
جدير بالذكر أن منتخب البحرين توج بلقب كأس الخليج العربي في نسخته الماضية لأول مرة في تاريخه وذلك بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية.