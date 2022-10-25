قرعة خليجي 25.. صدامات مثيرة في كأس الخليج العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أجريت قرعة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25، اليوم الثلاثاء، والتي ستستضيفها دولة العراق خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023.

وأسفرت قرعة خليجي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة العراقية عن مواجهات قوية وتحديدًا في المجموعة الثانية.

نتائج قرعة بطولة كأس الخليج العربي:

المجموعة الأولى:

العراق (مستضيف البطولة)

اليمن

السعودية

عمان

المجموعة الثانية:

البحرين

الكويت

قطر

الإمارات

جدير بالذكر أن منتخب البحرين توج بلقب كأس الخليج العربي في نسخته الماضية لأول مرة في تاريخه وذلك بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية.