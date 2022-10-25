قبل السوبر.. ماذا يفعل فيريرا في الديربيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الزمالك في مباراة الديربي المرتقب أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك، بطل ثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، مع الأهلي، وصيف بطولة الكأس، في مباراة السوبر بملعب "هزاع بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الحالي.

وقبل السوبر المرتقب، قاد فيريرا 9 فرق في مباريات الديربي، وهي بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونة وبوافيستا وسبورتنج براجا في البرتغال، بجانب سانتوس البرازيلي والسد القطري وباناثانياكوس بالإضافة للزمالك.

ويملك المدرب البرتغالي المخضرم سجلا متوازنا في مباريات الديربي، حيث خاض 59 مباراة فاز في 23 منها فيما خسر 22 وتعادل 14 مرة.

بنفيكا

بدأ فيريرا مسيرته التدريبية مطلع الثمانينات، وتنقل لمدة 15 عاما بين عدة أندية مغمورة في البرتغال، بجانب عمله مدربا مساعدا في المنتخب البرتغالي بجانب عدد من الأندية الكبيرة.

وفي عام 2002 تولى فيريرا منصب المدير الفني في نادي بنفيكا، أحد أكبر الأندية البرتغالية، وخلال ولاية قصيرة استمرت عدة أشهر قاد مباراتي كلاسيكو ضد بورتو (2) بجانب مباراة واحدة في ديربي العاصمة ضد سبورتنج لشبونة.

وخسر فيريرا مباراتي الكلاسيكو أمام بورتو (2-3) و(1-2)، فيما تعادل (1-1) مع سبورتنج لشبونة.

سبورتنج براجا

فيريرا تولى تدريب سبورتنج براجا في ولايتين الأولى بين 2003 و2006، والثانية من 2013 إلى 2014، ليحظى بفرصة التواجد في واحد من أقوى الديربيات بالبرتغال أمام فيتوريا جيمارايش "ديربي دي مينيو".

فيريرا قاد براجا في 7 ديربيات أمام جيمارايش على مدار الولايتين، فاز في 5 منها وخسر مرتين.

بورتو

على مدار 4 سنوات قضاها فيريرا مدربا لبورتو، خاض المدير الفني 27 مباراة ديربي وكلاسيكو أمام أندية سبورتنج وبنفيكا بجانب الجار بوافيستا "ديربي دا إنفكتا".

ولعب بورتو تحت قيادة فيريرا 14 مباراة ضد سبورتنج لشبونة، فاز في 4 منها فقط، فيما خسر 7 مرات وتعادل في 3.

ويملك فيريرا سجلا أفضل أمام بنفيكا، حيث واجهه مع بورتو 9 مرات فاز في 4 منها وتعادل 3 وخسر مرتين.

وأمام بوافيستا قاد فيريرا بورتو في 4 مباريات، فاز في 2 منها وخسر مرة وتعادل مثلها.

باناثينايكوس

عمل فيريرا مدربا لفريق باناثينايكوس اليوناني 2010-2012، وخلال تلك الفترة لم يتمكن من الفوز في أي ديربي.

وقاد فيريرا الفريق اليوناني في 3 ديربيات أمام أولمبياكوس، خسر 2 منها وتعادل مرة واحدة.

سبورتنج لشبونة

كذلك فشل فيريرا في قيادة لشبونة لتحقيق الفوز أمام بورتو أو بنفيكا أثناء تدريبه للفريق العاصمي لفترة قصيرة في عام 2013.

وخاض سبورتنج مباراة واحدة أمام بورتو تحت قيادة فيريرا انتهت بالتعادل السلبي، فيما خسر 0-2 أمام بنفيكا.

الزمالك

في ولايته الأولى مع الزمالك عام 2015 قاد فيريرا الكتيبة البيضاء في 3 مباريات ديربي أمام الأهلي، خسر في 2 منها (0-2) و(2-3)، فيما فاز مرة واحدة.

وفي الولاية الثانية التي بدأت في مارس الماضي، لعب فيريرا مباراتين حتى الآن أمام الأهلي، انتهت الأولى بالتعادل (2-2)، فيما فاز في الثانية (2-1).

وبهذا فإن فيريرا خاض 5 مباريات حتى الآن أمام الأهلي، فاز في 2 منها وخسر 2 أيضا، وتعادل مرة واحدة.

المفارقة أن فيريرا حقق كلا انتصاريه أمام الأهلي في نهائي الكأس عامي 2015 و2022، فيما فشل في هزيمة الفريق الأحمر في بطولة الدوري المصري.

السد

بعد رحيله عن الزمالك شغل فيريرا منصب المدير الفني لفريق السد القطري 4 سنوات تقريبا بين 2015 و2019، وخلال هذه الفترة اكتسح الريان في مباريات الكلاسيكو.

فيريرا كان حاضرا في 8 مباريات كلاسيكو مع السد ضد الريان، فاز في 6 منها وتعادل مرة وخسر مثلها.

سانتوس

لفترة قصيرة في عام 2020، تولى فيريرا تدريب سانتوس البرازيلي، وخلال تلك الفترة لم يفز معه بأي ديربي.

وخسر سانتوس مع فيريرا أمام كورينثيانز (0-2)، وأمام ساو باولو (1-2)، فيما تعادل مع بالميراس سلبيا.

بوافيستا

في عام 2021 عمل فيريرا مديرا فنيا لفريق بوافيستا، وقاده في مباراة ديربي واحدة أمام بورتو انتهت بالتعادل (2-2).