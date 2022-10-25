ماذا يحتاج ليفربول وتشيلسي وتوتنهام للتأهل إلى دور الـ16 الأوروبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تخوض الأندية الإنجليزية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء جولة جديدة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2202-2023".

ويشارك في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 4 أندية إنجليزية وهم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

وتحمل هؤلاء الأندية راية إنجلترا من أجل استعادة لقب دوري أبطال أوروبا بعد آخر تتويج في عام 2019 والذي كان من نصيب ليفربول.

ويحل تشيلسي ضيفًا على ريد بول سالزبورج في النمسا، كما يخرج مانشستر سيتي لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

بينما يشهد، غدًا الأربعاء، مواجهة ليفربول مع أياكس في هولندا، ويستضيف توتنهام نظيره سبورتينج لشبونة.

سيتي أول الإنجليز المتأهلين لدور الـ16

ويعد مانشستر سيتي أول الأندية الإنجليزية التي حسمت تأهلها إلى دور الـ16 من تشامبيونزليج قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

ويحتل سيتي صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

وسيكون تركيز مانشستر سيتي في الجولتين القادمتين هو الحفاظ على صدارة المجموعة حتى يقع في مواجهة أسهل نسبيًا في دور ثمن النهائي.

ويبحث تشيلسي للفوز وحصد الثلاث نقاط أمام ريد بول سالزبورج النمساوي من أجل التأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة البلوز سهلة لأنه مُطالب بالفوز خارج الديار أمام الوصيف سالزبورج وسيبقى صراع صدارة المجموعة مستمر حتى الجولة الأخيرة، خاصة إذا فاز ميلان على دينامو زغرب.

ويتصدر تشيلسي المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن وصيفه سالزبورج النمساوي، فيما يأتي خلفهما كلا من ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي بـ4 نقاط لكلا منهما.

ومن المقرر أن يختتم تشيلسي مشواره بموجهة سهلة أمام دينامو زغرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

نقطة واحدة تكفي ليفربول

في المقابل، يخوض ليفربول مواجهة خارج الديار أمام أياكس الهولندي، غدًا الأربعاء، ويحتاج فقط إلى نقطة واحدة من أجل العبور إلى دور ثمن نهائي تشامبيونزليج.

ويحتل ليفربول وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط خلف نابولي الإيطالي المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما يقع أياكس في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم جلاسكو رينجرز بدون رصيد من النقاط.

وإذا أراد ليفربول التأهل كمتصدر للمجموعة، فعليه الفوز أولًا على أياكس ثم تعثر نابولي في نفس الجولة أمام رينجرز، بالإضافة إلى الفوز على الفريق الإيطالي في الجولة الأخيرة.

توتنهام في مجموعة معقدة

أما الفريق الإنجليزي الرابع في دوري أبطال أوروبا وهو توتنهام والذي يتواجد في مجموعة معقدة، ولن يتأهل بسهولة إلى الدور القادم.

ويتصدر توتنهام جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن مارسيليا وسبورتنج لشبونة، ويحتل أينتراخت فرانكفورت المركز الرابع بـ4 نقاط.

ويحتاج السبيرز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط على سبورتنج من أجل إخراجه من المنافسة قبل مواجهة فرانكفورت في الجولة الأخيرة.

فوز توتنهام على سبورتنج وانتصار مارسيليا أمام فرانكفورت في نفس الجولة، يعني تأهل السبيرز إلى دور الـ16 ويبقى الصراع على الصدارة مستمرا حتى الجولة الأخيرة.