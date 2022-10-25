أحمد سامي ينفي حديثه عن مساعدة التحكيم للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التصريح الذي نسب له خلال الساعات الأخيرة والمنتشر على موقع التواصل الإجتماعي، بشأن نجاح الزمالك في مصر مربوط بمساعدة التحكيم.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في الجولة الثانية من دوري we المصري.

وقال سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، لا أعلم شئ عن هذه التصريحات التي نسبت لي في الساعات الأخيرة، ولا اقول هذا الشئ.

وأضاف: "نركز الفترة الحالية على معالجة الأخطاء، التي وقعنا فيها خلال مواجهة الزمالك، ونأمل في التواجد داخل المربع الذهبي هذا الموسم".