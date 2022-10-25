اخبار الرياضه

أحمد سامي ينفي حديثه عن مساعدة التحكيم للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التصريح الذي نسب له خلال الساعات الأخيرة والمنتشر على موقع التواصل الإجتماعي، بشأن نجاح الزمالك في مصر مربوط بمساعدة التحكيم.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في الجولة الثانية من دوري we المصري.

وقال سامي في تصريحات خاصة لمصراوي، لا أعلم شئ عن هذه التصريحات التي نسبت لي في الساعات الأخيرة، ولا اقول هذا الشئ.

وأضاف: "نركز الفترة الحالية على معالجة الأخطاء، التي وقعنا فيها خلال مواجهة الزمالك، ونأمل في التواجد داخل المربع الذهبي هذا الموسم".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا