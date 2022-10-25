شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: دعم الجماهير انعكس على أداء اللاعبين ولا تنازل عن عبده يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صابر عيد، المدير الرياضى لغزل المحلة، سر النتائج والعروض القوية التى يحققها فريقه فى الموسم الجارى، رغم تخليه عن عدد من نجومه فى الميركاتو الصيفى الماضى.

وقال صابر عيد، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، الشكل العام أصبح أفضل للفريق واللاعبون متفهمون لطريقة اللعب، جماهير غزل المحلة تحب المدرب رغم قصر فترة توليه المسئولية، وكذلك أعجبوا بشكل الأداء، وهذا أثر بشكل إيجابى على الفريق.

وأضاف: عبده يحيى من القوام الأساسى للفريق، تنازلنا عن 3 لاعبين رحلوا فى الصيف، واللاعب محترم ومخلص لفريقه ولم يشارك بالأمس بسبب نزلة برد تعرض لها مع 4 لاعبين بالفريق.

وواصل: قبل تعاقدنا مع أى ضفقة ندرس هل ستفيد الفريق أم لا؟ نعمل فى حدود إمكانياتنا، لم نستهدف التعاقد مع صفقات كبيرة، لكن كان هدفنا التعاقد مع الصفقات التى تخدم الفريق.

واختتم متحدثاً عن المباراة المقبلة أمام أسوان: نقدر فريق أسوان قدم مباراتين مميزتين، ويمتلك عناصر جيدة، كل المباريات أصبحت صعبة فى الدورى، وغزل المحلة أصبح الآن منجم للاعبين.