شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تفوز على منة الله فريد فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى تحقيق الفوز على نظيرتها المصرية منة الله فريد فى أولى مبارياتها ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتى تقام فى صالة استاد القاهرة الدولى فى الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجارى.

وانتهى اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة لصالح هنا جودة بواقع 11-3 و 11-3 و 11-2.

ومن المنتظر أن تواجه هنا جودة البطلة المصرية نوران إمبابى فى الجولة الثانية بدور المجموعات في تمام الواحدة ظهرا اليوم.

يذكر أن اليوم ستقام منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للآنسات مع استئناف منافسات تحت 13 و17 للآنسات وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ووفقا لجدول البطولة فإن المنافسات ستكون كالتالى..

الأربعاء 26 أكتوبر:

- بداية الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 للآنسات واستكمال باقي المباريات حتى النهائيات.

الجمعة 28 أكتوبر :

- انطلاق منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور ال16

السبت 29 أكتوبر :

- انطلاق منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للشباب والانتهاء من دور المجموعات

- استئناف منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى المباريات النهائية.

الأحد 30 أكتوبر:

إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 حتى المباريات النهائية.