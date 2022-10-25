شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة فيوتشر استعداداً لفاركو فى الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة شوقى غريب صفحة التعادل أمام فيوتشر فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك استعداداً لمواجهة فاركو فى الجولة الثالثة بالدورى.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو يوم الاثنين المقبل فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستهل المقاولون العرب مشواره فى مسابقة الدورى العام، بالتعادل أمام غزل المحلة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب بالجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبياً مع فيوتشر فى الجولة الثانية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى العام بعدما خاض مباراتين وتعادل فيهما، وسجل المقاولون العرب هدفاً واستقبلت شباكه هدفاً آخر.

من ناحية أخرى نال محمود أبو السعود، حارس مرمى المقاولون، إشادة الجهاز الفنى للذئاب بعد تألقه وحصوله على جائزة رجل مباراة فريقه ضد فيوتشر، والتى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى العام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للمقاولون على تهنئة محمود أبو السعود على المستوى القوي الذي ظهر عليه في مباراة فيوتشر، وكذلك تألقه في مباراة فريقه الافتتاحية ضد غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.