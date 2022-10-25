شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك ، بتطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الجمعة المقبل حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الإمارات.

موعد السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرى

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصرى

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.