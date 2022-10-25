22 مصرياً فى قائمة الـ " توب 100" بالتصنيف العالمى للإسكواش.. تعرف عليهم

القاهرة - سامية سيد - احتفظ البطل المصري علي فرج لاعب أندية وادي دجلة، بصدارة التصنيف العالمي للاسكواش، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، طبقاً لآخر تصنيف صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA".

واستقر النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني خلف البطل المصري علي فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، واستعاد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي المركز الثالث، وحل محمد الشوربجي لاعب انجلترا في المركز الرابع، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس.

وتراجع طارق مؤمن إلى المركز السابع ليحل مروان الشوربجي بدلاً منه في المركز السادس، وتقدم فارس الدسوقي إلى المركز الثامن، وتراجع زاهد سالم إلى المركز التاسع.