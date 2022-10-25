شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مصرياً فى قائمة الـ " توب 100" بالتصنيف العالمى للإسكواش.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
واستقر النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني خلف البطل المصري علي فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، واستعاد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي المركز الثالث، وحل محمد الشوربجي لاعب انجلترا في المركز الرابع، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس.
وتراجع طارق مؤمن إلى المركز السابع ليحل مروان الشوربجي بدلاً منه في المركز السادس، وتقدم فارس الدسوقي إلى المركز الثامن، وتراجع زاهد سالم إلى المركز التاسع.
وتسيطر مصر على 6 مراكز في قائمة التوب 10 بالتصنيف العالمي، و22 مركزاً في قائمة التوب 100، حيث جاء ترتيب اللاعبين المصريين في تلك القائمة كالتالي:
1ـ علي فرج
3ـ مصطفى عسل
6ـ مروان الشوربجى
7ـ طارق مؤمن
8ـ فارس دسوقى
9ـ مازن هشام
12- يوسف سليمان
17- كريم عبد الجواد
18- يوسف إبراهيم
20- عمر مسعد
24- مصطفى السرتى
28- محمد الشربينى
43- يحيى النوسانى
45- كريم الحمامى
47- علي أبو العينين
54- مازن جمال
63- زاهد سالم
78- ياسين الشافعى
82- سيف الشناوى
85- إبراهيم القبانى
87- علي حسين
97- خالد لبيب