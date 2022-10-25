شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد ينضم لبعثة الزمالك المتجهة للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى بعثة الأبيض المتجهة إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين.

وكان حسام عبد المجيد شارك مع المنتخب الأولمبى فى مباراة أى سواتينى فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويترأس بعثة الزمالك فى الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، ويرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنه الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصرى المرتقب أمام الأهلى.