شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم ثنائية "وسط" الأهلى فى السوبر المحلى بعد غياب ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُخطط السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى للاعتماد على ثنائية حمدى فتحى وعمرو السولية فى خط وسط الفريق خلال مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بعدما تأكد غياب المالى آليو ديانج عن المباراة.

وغادر ديانج مباراة الأهلى وأسوان أول أمس الأحد، للإصابة حيث فشل فى استكمال المباراة التى أقيمت فى الجولة الثانية لبطولة الدورى باستاد السلام وحسمها الأهلى بالفوز بهدف نظيف حمل توقيع على معلول من ضربة جزاء.

واعتمد كولر فى المباريات الأربعة الرسمية التى خاضها الفريق هذا الموسم محلياً وأفريقياً على ثنائية حمدى فتحى وديانج فيما يشارك السولية بديلاً، وبات من المؤكد أن يُشارك حمدى والسولية فى وسط الأهلى أمام الزمالك خلال المباراة المرتقبة التي ستقام بالأمارات.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد، وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.