شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر القاهرة وتتجه إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متجه إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

يترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى، ويرافقها الإعلامى خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنه الرياضية والقانونية.

وتستغرق رحلة السفر إلى الإمارات نحو ثلاث ساعات تقريبا.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء السوبر المصرى المرتقب أمام الأهلى قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.