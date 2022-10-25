شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السوبر.. على معلول: نتطلع للتحدى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، استعداداه للقاء المقبل أمام نادى الزمالك، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات كأس السوبر المصرى، المقرر إقامته على استاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية.

ونشر على معلول صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام من مشاركته مع فريقه أمام أسوان فى الجولة الثانية بالدورى العام، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف، حيث سجل معلول هدف الفوز للفريق الأحمر من علامة الجزاء.

وعلق معلول: "حسمنا الثلاث نقاط.. نتطلع إلى التحدى المقبل".



علي معلول

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة السوبر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لتعويض إخفاقات الموسم الماضى.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق البطولة فيها لمصالحة جماهير الأهلى الغاضبة من فقدان البطولات بالفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقيم بعثة الأهلى في مدينة العين الإماراتية على أن يؤدى الفريق تدريباته على أحد الملاعب هناك، ومن المقرر أن تعود البعثة للقاهرة في اليوم التالى للمباراة مباشرة.