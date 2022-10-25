شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على جاهز للعودة لتشكيلة المصرى قبل لقاء إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الطبى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال على جاهزية حسن على لاعب الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً ومشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت أمس، وكان حسن على قد تعرض لتمزق فى العضلة الضامة، خلال مشاركته مع المصرى فى الجولة الأولى بالدورى أمام سيراميكا والتى خسرها المصرى بثلاثية نظيفة، حيث غاب حسن على عن المشاركة فى المباراة التالية أمام بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة بيراميدز، والتى جمعت الفريقين مساء الأحد بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل السلبى.

وبدأ جهاز المصرى الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبى، والتى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى ونظيره فريق إنبى بالجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، لتقام على استاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة فى رصيده بالمسابقة المحلية.