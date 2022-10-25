فيوتشر يغلق ملف الدورى مؤقتاً استعداداً لمواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر المدير الفنى للفريق، ملف مسابقة الدورى العام، بعد التعادل فى الجولة الثانية سلبياً مع المقاولون العرب، وذلك بشكل مؤقت استعداداً لمباراة الفريق المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولى، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفنى لفريق فيوتشر، 28 أكتوبر الجارى للسفر إلى أنجولا استعدادا لخوض لمواجهة أول أغسطس، حيث يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.

ويمتلك على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، مسيرة مميزة مع الأندية التي دربها، ونجح صاحب الـ48 عاما في تقديم مستوى وأداء ثابت مع فيوتشر من الموسم الماضي، ليواصل قيادتهم في الموسم الجديد، حيث قاد علي ماهر فريق فوتشر في 40 مباراة، فاز في 20 لقاء وتعادل في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وتوج مع فيوتشر ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى التي أقيمت الموسم الماضي، كما نجح في قيادة فريقه إلى دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية.