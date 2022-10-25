شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلى للإمارات لخوض مباراة الزمالك فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي في الواحدة من ظهر اليوم ،الثلاثاء، إلى الأمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

وخاض الأهلي تدريبه الأول صباح أمس ، الاثنين، على ملعب التتش استعداداً للسوبر المحلي بعد الفوز على أسوان بهدف نظيف مساء أمس الأول ، الأحد، في الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة السوبر المحلي

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري بإستاد هزاع بن زايد .

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرى

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصرى

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.