شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى عسل صائد البطولات يمرض ولكن يعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت مصطفى عسل بطل الإسكواش يومًا بعد يوم أنه لاعب تجرى فى دمه مهارات رياضة الإسكواش، حيث إنه لاعب يستطيع دائما التغلب على الصعاب والعودة بعد الخسائر إلى منصة التتويج مجددًا.

ونجح بالفعل البطل المصري مصطفى عسل، التتويج ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات بالفوز عبى مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 11-2، 11-5، وذلك بعدما خسر فى بطولة قطر المفتوحة و بعدها وداع بطولة أمريكا من الدور التمهيدي.

ونجح مصطفى عسل اللاعب الواعد فى رياضة الاسكواش يوما بعد يوم فى إثبات أنه لاعب يمتلك قدرات حماسية وفنية خاصة داخل الملعب الزجاجى، فى ظل سيطرته على البطولات وتألقه أمام الكبار فى اللعبة، ويمتلك عسل لاعب شعبية كبيرة بين الجماهير التى تحرص على حضور مبارياته لتشجيعه.

عائلة عسل تلعب دورا كبيرا فى دعمه ومؤازرته، ويحرص والده دائما على حضور مبارياته وتوجيهه من خارج الملعب الزجاجى بصحبة والدته التى اقتحمت الملعب لاحتضانه بعد الفوز بلقب العظماء الثمانية فى مشهد خطف أنظار محبى وعشاق رياضة الاسكواش.

وتوج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش التى استضافتها مصر بداية من يوم 21 يونيو الماضى وحتى 26 من نفس الشهر، فى ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 200 ألف دولار بالفوز على عمالقة اللعبة امثال على فرج و بول كول، بعد الفوز ببطولة الجونة للإسكواش .

ويمتلك مصطفى عسل روح المكسب والانتصار والعزيمة، خاصة أنه لاعب حماسي، وفرض نفسه على التواجد بين أصحاب القمة فى لعبة الاسكواش، ليصبح بشكل سريع أحد أهم اللاعبين المرشحين للتتويج بالألقاب رغم صغر سنه.

وأثبت مصطفى عسل جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ 21 عاما فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه الصغير وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 5.

مصطفى عسل تُوج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6

ويرصد الخليج 365 لقطات لاعب مصطفى عسل فى الصور التالية :