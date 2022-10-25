شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع سيناريوهات لقاء السوبر مع جهازه المعاون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، سيناريو مباراة السوبر المحلى اليوم مع جهازه المعاون، من أجل خطف البطولة من أنياب الغريم التقليدى الأهلى فى المباراة المقررة بينهما يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

ووضع فيريرا تعليمات مشددة للاعبي الزمالك باللعب بجدية وحذرهم من عدم التركيز طوال الـ90 دقيقة، خاصة أن المنافس سوف يسعى بكل قوة من أجل تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره المتعطشة لبطولة خلال الفترة الحالية لتعويض خسارة الألقاب خلال العام الحالى .

ويرفض فيريرا تماما وضع مفاجآت فى التشكيل الأساسى للفريق، ويصر على اللعب بنفس التشكيل الذى خاض به آخر مباراتين بالدورى مع إجراء تعديلات بسيطة، إما للغياب بسبب الإيقاف أو الإصابة مثلما حدث فى لقاء سيراميكا عندما لعب بثلاثى فى الخلف وهم مصطفى الزنارى ومحمد عبد الغنى وحمزة المثلوثي، نظرا لغياب الثنائى الأساسى محمود الونش للإصابة وحسام عبد المجيد لوجوده مع المنتخب الأوليمبى.