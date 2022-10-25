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أبرزها مانشستر سيتي ودورتموند.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في ، بالإضافة إلى مباراتين ضمن منافسات الممتاز.

وتُلعب اليوم عدة مواجهات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة، أبرزها مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

كما تقام اليوم مباراتان في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري بين سموحة والبنك الأهلي،، وطلائع الجيش أمام إنبي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

سموحة ضد البنك الأهلي وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت ، وتُذاع على ON Time Sports 2 HD

طلائع الجيش ضد إنبي وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج ضد وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية ضد كوبنهاجن وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق المباراتان في تمام 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت السعودية.

دينامو زغرب ضد ميلان وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 2

بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا ضد يوفنتوس وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

سيلتك ضد شاختار دونيتسك وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

لايبزيج ضد وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

وتنطلق جميع المباريات في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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