أبرزها مانشستر سيتي ودورتموند.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراتين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب اليوم عدة مواجهات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة، أبرزها مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.

كما تقام اليوم مباراتان في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري بين سموحة والبنك الأهلي،، وطلائع الجيش أمام إنبي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

سموحة ضد البنك الأهلي وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 2 HD

طلائع الجيش ضد إنبي وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج ضد تشيلسي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية ضد كوبنهاجن وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق المباراتان في تمام 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت السعودية.

دينامو زغرب ضد ميلان وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 2

بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا ضد يوفنتوس وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

سيلتك ضد شاختار دونيتسك وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

لايبزيج ضد ريال مدريد وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

وتنطلق جميع المباريات في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.