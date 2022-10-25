بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادا لقمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - غادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، متجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، استعدادا لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقهما الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وتستغرق رحلة السفر إلى الإمارات حوالي ثلاث ساعات تقريبا.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.