رئيس أسوان يحسم الجدل حول حقيقة إقالة ربيع ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن حقيقة التفكير في إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين بعد الخسارة في أول جولتين من الدوري الممتاز.

وافتتح أسوان - العائد إلى الدوري الممتاز- موسمه الجديد بالخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد ثم سقط أمام الأهلي بنفس النتيجة.

وقال رئيس أسوان في تصريحات عبر قناة "الحياة": "لايزال مشوار الدوري طويل وأؤكد أننا ندعم الكابتن ربيع ياسين بالكامل ولا صحة لما تردد حول إقالة الجهاز الفني".

وأضاف: "المواجهة الأولى في الدوري كان هناك سوء توفيق والخبرات حسمت الفوز للاتحاد، وقدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وأرى أن الفريق يتطور في المستوى".

وأكمل: "نثق في ربيع ياسين واللاعبين من أجل استمرار الفريق في الدوري الممتاز وهدفنا هو التواجد في المنطقة الدافئة بعيدا عن الهبوط".

وأتم: "الدوري الموسم الحالي صعب ولا يوجد مباراة سهلة وأتمنى ربنا يوفقنا في لقاء غزل المحلة القادم".