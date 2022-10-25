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جدول مباريات اليوم.. مواجهتان في الدوري.. وجولة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وعلى رأسها مواجهتين ببطولة دوري رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى انطلاق منافسات الجولة الخامسة من .

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري رابطة الأندية المحترفة

5:00 مساءً.. سموحة ضد البنك الأهلي.. ON Time Sports 2 HD

7:00 مساءً.. طلائع الجيش ضد إنبي.. ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال أوروبا

6:45 مساء.. ريد بول سالزبورج ضد .. beIN Sports 1 HD Premium

6:45 مساءً.. إشبيلية ضد كوبنهاجن.. beIN Sports 2 HD Premium

9:00 مساء.. دينامو زغرب ضد ميلان.. beIN Sports HD Xtra 2

9:00 مساءً.. بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium

9:00 مساء.. بنفيكا ضد يوفنتوس.. beIN Sports HD Xtra 1

9:00 مساء.. سيلتك الاستكلندي ضد شاختار دونيتسك.. beIN Sports

9:00 مساء.. باريس سان جيرمان ضد ماكابي حيفا..beIN Sports 2 HD Premium

9:00 مساء.. لايبزيج ضد .. beIN Sports 3 HD Premium

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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