جدول مباريات اليوم.. مواجهتان في الدوري.. وجولة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وعلى رأسها مواجهتين ببطولة دوري رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى انطلاق منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري رابطة الأندية المحترفة

5:00 مساءً.. سموحة ضد البنك الأهلي.. ON Time Sports 2 HD

7:00 مساءً.. طلائع الجيش ضد إنبي.. ON Time Sports 1 HD

دوري أبطال أوروبا

6:45 مساء.. ريد بول سالزبورج ضد تشيلسي.. beIN Sports 1 HD Premium

6:45 مساءً.. إشبيلية ضد كوبنهاجن.. beIN Sports 2 HD Premium

9:00 مساء.. دينامو زغرب ضد ميلان.. beIN Sports HD Xtra 2

9:00 مساءً.. بوروسيا دورتموند ضد مانشستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium

9:00 مساء.. بنفيكا ضد يوفنتوس.. beIN Sports HD Xtra 1

9:00 مساء.. سيلتك الاستكلندي ضد شاختار دونيتسك.. beIN Sports

9:00 مساء.. باريس سان جيرمان ضد ماكابي حيفا..beIN Sports 2 HD Premium

9:00 مساء.. لايبزيج ضد ريال مدريد.. beIN Sports 3 HD Premium