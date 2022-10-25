مرتضى منصور يعلن: أريد الرحيل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك هجوم كبير على عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرًا أن محمود علاء ثاني أفضل مدافع في تاريخ الزمالك.

وكشف مرتضى، في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "أنا أريد الرحيل عن نادي الزمالك لأن هذا ليس زماني ولا مكاني".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "بعض من الجمهور الزمالك ظل خلف محمود علاء حتى أفقده الثقة في نفسه وهو أفضل مدافع في تاريخ الزمالك بعد إبراهيم يوسف".

وتابع: "الجمهور الآن يهاجم عمر جابر بعد أن ضحى بـ10 مليون جنية من أجل الانتقال للزمالك، ونفس الهجوم أيضا على يوسف أوباما".

وواصل مرتضى منصور: "ضربة جزاء الأهلي أمام أسوان ليست ركلة جزاء الحارس لم يلمس شادي حسين من أي اتجاه".

يشار إلى أن الزمالك سيواجه الأهلي في لقاء السوبر المصري والمقرر إقامته الجمعة القادمة على أرضية إستاد هزاع بن زايد بالإمارات.