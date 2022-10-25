شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين شادى وشريف لقيادة هجوم الأهلي فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي محمد شريف وشادي حسين لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك بالسوبر المحلى، للدفع به فى قيادة هجوم الأهلي بالتشكيل الأساسى.

ويحاول كولر اختيار شريف أو شادى حسين فى التشكيل الأساسي لقيادة هجوم الأهلي، وفقا لإمكانيات الثنائي والاستقرار على الأكثر التزما بتنفيذ فكره وأسلوب لعبه والتعاون مع باقي زملائه والتركيز أمام مرمى المنافسين، لاسيما أن مباريات الدوري الأخيرة شهدت الدفع بالثنائى على طريقة التناوب بينهما.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020 وتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.