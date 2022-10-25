شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثلاثى منتخب الشباب لبعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ثلاثى المنتخب الأوليمبى محمد طارق وحسام عبد المجيد وحسام أشرف لبعثة فريق الزمالك المتجهة إلى الإمارات لتدعيم صفوف الفريق فى تلك المواجهة الصعبة، خاصة حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، والذى يعول عليه البرتغالى جيسفالدوا فيريرا كثيرا.

كان الثلاثى سابق الذكر قد خاض مباراة المنتخب الأوليمبى وإيسواتينى فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الزمالك على متن طائرة خاصة لدولة الإمارات لزيادة إراحة اللاعبين فى ظل تلاحم المواسم والمباريات، والتى كان آخرها الفوز أول أمس على سيراميكا بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية لبطولة الدورى واعتلاء صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، وهو ما أثلج صدور مجلس الإدارة والمدير الفنى قبل تلك المواجهة الصعبة.