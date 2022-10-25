شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو، بقيادة البرتغالي نونو الميدا، تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء بالجولة الثانية لمسابقة الدوري. ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن الميدا قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

وحذر البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، لاعبيه من انتفاضة فريق حرس الحدود قبل المواجهة التى تجمع الفريقين فى الخامسة عصر غدا الأربعاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما خسر مباراته بالجولة الأولى للمسابقة أمام فيوتشر بهدفين دون رد.

وأكد مدرب فاركو للاعبيه أن فريق حرس الحدود سيسعى بكل قوة لتعويض هزيمة الجولة الأولى، ما يؤكد ضرورة زيادة التركيز للخروج بأول ثلاث نقاط هذا الموسم.

وعكف نونو الميدا على استكشاف فريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.