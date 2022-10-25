شكرا لقرائتكم خبر عن دون تعديلات كثيرة.. تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنظيره نادي لايبزيج الألماني مساء اليوم الثلاثاء والموافق 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ولايبزيج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته أمام لايبزيج بالشكل الآتي:-

في حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ناتشو

الوسط: تشواميني، كامافينجا، كروس

الهجوم: أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو



الجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق لايبزيج المركز الثاني برصيد 6 نقاط.