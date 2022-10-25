شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة يوفنتوس الإيطالى وبنفيكا البرتغالى اليوم الثلاثاء 25_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق يوفنتوس الإيطالى ضيفا ثقيلا على بنفيكا البرتغالى، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



ويخوض بنفيكا مواجهة الليلة محتلا المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، حقق الفوز في مباراتين بالإضافة إلى تعادلين وكانا أمام باريس سان جيرمان الذى يتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف فقط.

ويسعى بنفيكا لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد على المستوى الأوروبى، وذلك بعدما تعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 1-1، خلال المباراة التي جمعت على ملعب "حديقة الأمراء" فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة فى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



ويدخل بنفيكا مواجهة يوفنتوس بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا غاليا على مضيفه بورتو، بهدف دون مقابل، في كلاسيكو البرتغال الذى أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري البرتغالي للموسم الحالى 2022-23، على ملعب "الدراجاو".



ويحتل بنفيكا صدارة ترتيب جدول الدوري البرتغالي برصيد 28 نقطة جمعهم في 10 مباريات حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في لقاء واحد دون أى خسارة، ووسع بنفيكا الفارق إلى 6 نقاط عن الوصيف بورتو صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

أما فريق يوفنتوس الإيطالى بقيادة مدربه ماسمليانو أليجرى، يدخل مواجهة الليلة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط فقط من 4 مباريات، حيث جمعها من الفوز في مباراة واحدة وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 5 أهداف وتلقى 7.

وسقط فريق يوفنتوس مؤخرا أمام مضيفه مكابي حيفا بنتيجة 0-2 خلال فعاليات التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.



ما هي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ؟



وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:

ريد بول سالزبورج × تشيلسي- الساعة 6:45 مساء

إشبيلية× كوبنهاجن - الساعة 6:45 مساء

دينامو زغرب× ميلان - الساعة 9 مساء

بوروسيا دورتموند× مانشستر سيتي - الساعة 9 مساء

بنفيكا× يوفنتوس - الساعة 9 مساء

باريس سان جيرمان× مكابي حيفا - الساعة 9 مساء

سيلتك× شاختار دونيتسك - الساعة 9 مساء

لايبزيج× ريال مدريد - الساعة 9 مساء