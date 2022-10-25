شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مدريد ولايبزيغ اليوم الثلاثاء 25_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم يمض وقت طويل حتى انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حيث سيواجه لايبزيه ريال مدريد.

يستعد لايبزيغ لهذه المباراة بعد التعادل 3-3 أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني، غالبًا ما كانت المباريات التي شارك فيها لايبزيغ مثيرة في الآونة الأخيرة مع تسجيل الكثير من الأهداف.

خلال المواجهات الست الماضية تم تسجيل إجمالي 23 هدفًا لكلا الفريقين معًا 16 هدفًا سجلها لايبزيغ.



يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعد فوزه 3-1 بالدوري الإسباني بإسقاط إشبيلية في مباراته السابقة، حيث يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 31 نقطة حصل عليهم بخوضه 11 مباراة تمكن بالفوز في 10 وتعادل في واحدة ولم يتذوق طعم الهزيمة، وكانت آخر مباراة في الدوري بين هذين الفريقين هي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بتاريخ 14/09/2022 عندما فاز ريال مدريد 2-0 ضد لايبزيغ.



ستكون واحدة من أكثر المباريات إثارة للاهتمام في الجولة الخامسة، يملك ريال مدريد حاليا 10 نقاط، يمكن أن يصلوا إلى 13 نقطة، مما يضمن التأهل للدور التالي بالإضافة إلى المركز الأول في المجموعة، كانت بداية لايبزيغ سيئة للغاية حيث خسر أول مباراتين أمام شاختار، ومع ذلك فإن الانتصارين المتتاليين على سيلتكس، أضعف فريق في المجموعة سمح لهم بالوصول إلى المركز الثاني والآن يعتمدون على أنفسهم للتقدم إلى دور الـ16.

من بين مجموعة اللاعبين المتاحة بشكل أساسي هناك مشكلة اللياقة البدنية الوحيدة التي يجب أن يشعر بها مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي هو اللاعب داني سيبايوس (نوك) والذي يغيب عن هذه المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ

البطولة: دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة: beIN Premium 3HD.

الملعب: ريد بول ارينا.

المعلق: أحمد البلوشي.

نتيجة مباراة الذهاب: ريال مدريد (2-0) لايبزيغ.

