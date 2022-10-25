شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة إيه سي ميلان الايطالي ودينامو زغرب الكرواتي اليوم 25_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق إيه سي ميلان الايطالي ضيفا ثقيلا على دينامو زغرب الكرواتي، مساء اليوم الثلاثاء، فى مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.



ويحتضن ملعب ماكسيمير معقل الفريق الكرواتى مباراة دينامو زغرب ضد ميلان، فى التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

ويحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع دينامو زغرب صاحب المركز الرابع، لكن فارق الأهداف يرجح كفة الأول، فيما يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 7 نقاط، ومن خلفه ريد بول سالزبورج وصيفا برصيد 6 نقاط.



ويسعى دينامو زغرب ضد ميلان إلي استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المجموعة، حيث يتذيل الفريق الكرواتي المجموعة برصيد 4 نقاط من 4 لقاءات، حيث فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين.

بينما يدخل فريق ميلان المباراة، كفرصة أخيرة بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل المنافسة على بطاقة العبور للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وهزيمتين.



ويأتى تشكيل ميلان المتوقع لمباراة دينامو زغرب كالتالي:

حراسة المرمى: تاتاروشانو

الدفاع: سيرجينو ديست، سيمون كاير، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر، بوبيغا، جونيور ميسياس، إبراهيم دياز

الهجوم: أنتي ريبيتش، ديفوك أوريجي

دينامو زغرب ضد ميلان

بينما من المتوقع أن يدخل دينامو زغرب المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دانيال زاجورتش.

الدفاع: صادق محرمي، ريستوفسكى، جوزيب شوتالو، كيفن توفيل.

الوسط: دانيال شتيفولج، رامسوس لوريستين، بيتكوفيتش، يوسيب درميتش.

الهجوم: مارين، لوكا ايفانوشيك.



وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:

ريد بول سالزبورج × تشيلسي- الساعة 6:45 مساء

إشبيلية× كوبنهاجن - الساعة 6:45 مساء

دينامو زغرب× ميلان - الساعة 9 مساء

بوروسيا دورتموند× مانشستر سيتي - الساعة 9 مساء

بنفيكا× يوفنتوس - الساعة 9 مساء

باريس سان جيرمان× مكابي حيفا - الساعة 9 مساء

سيلتك× شاختار دونيتسك - الساعة 9 مساء

لايبزيج× ريال مدريد - الساعة 9 مساء