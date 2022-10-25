شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة دورتموند ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم 25_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مباراة قوية ضد مضيفه الألماني بروسيا دورتموند.

ويمتلك فريق مانشستر سيتي 12 نقطة يحتل بها المركز الأول للمجموعة السابعة، مقابل 7 لدورتموند الثاني، والاثنان ضمنا التأهل لثمن النهائي.



المباراة ستمثل صراعًا على صدارة المجموعة، حيث إن مانشستر سيتي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن الصدارة، بينما يتوجب على دورتموند الفوز وانتظار تعثر "السيتيسنز" في الجولة المقبلة لخطفها.



يلتقي فريق بروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة ليلًا بتوقيت أبوظبي.

ينتظر أن يجري بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مجموعة تغييرات على التشكيلة التي لعبت في الفوز 3-1 على برايتون يوم السبت.

وسيُجلس جوارديولا، الجزائري رياض محرز بديلًا، مع استعادة فيل فودين للعب كأساسي، وإدخال إلكاي جوندوجان بدلًا من جاك جريليش.

على الجانب الآخر، سيلعب إيدين تريزيتش، مدرب دورتموند، بطريقته المعهودة 4-2-3-1.

تشكيلة بروسيا دورتموند المتوقعة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: ماتس هوميلز - نيكلاس سوليه - نيكو شولتوربيك - رافائيل جيريرو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - صالح أوزكان. - جيوفاني ريينا - جوليان براندت - كريم أديمي.

خط الهجوم: يوسوفا موكوكو.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تنقل الشبكة مباراة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD1 Premium.

ينتظر أن يتولى المذيع الجزائري حفيظ دراجي مسؤولية التعليق على مباراة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 4K Premium.