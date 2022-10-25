شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر تشيلسي الإنجليزى وريد بول سالزبورج النمساوى اليوم الثلاثاء 25_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقى فريق تشيلسي الإنجليزى ريد بول سالزبورج النمساوى، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب "ريد بول أرينا".



ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل الأولى لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل تشيلسي لقاء سالزبورج، وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 6 أهداف وتلقي هدفين.

وفاز تشيلسي مؤخرا على حساب مضيفه ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



وفى المقابل، يملك سالزبورج في رصيده 6 نقاط جاء بهم في المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، يليه فريقى دينامو زغرب وميلان برصيد 4 نقاط لكل منهما.



وفى نفس التوقيت، يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على دينامو زغرب الكرواتى، حيث يتذيل الورسونيري بطل الدوري الايطالي بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقى 7.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:

ريد بول سالزبورج × تشيلسي- الساعة 6:45 مساء

إشبيلية× كوبنهاجن - الساعة 6:45 مساء

دينامو زغرب× ميلان - الساعة 9 مساء

بوروسيا دورتموند× مانشستر سيتي - الساعة 9 مساء

بنفيكا× يوفنتوس - الساعة 9 مساء

باريس سان جيرمان× مكابي حيفا - الساعة 9 مساء

سيلتك× شاختار دونيتسك - الساعة 9 مساء

لايبزيج× ريال مدريد - الساعة 9 مساء