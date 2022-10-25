شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الكرة بالأهلي يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة السوبر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لتعويض إخفاقات الموسم الماضى.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق البطولة فيها لمصالحة جماهير الأهلى الغاضبة من فقدان البطولات بالفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقيم بعثة الأهلى في مدينة العين الإماراتية على أن يؤدى الفريق تدريباته على أحد الملاعب هناك، ومن المقرر أن تعود البعثة للقاهرة في اليوم التالى للمباراة مباشرة.

وتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.

يذكر أن هذه المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.