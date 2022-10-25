شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يجرى تدريباته بالإسكندرية استعدادا للقاء الإياب أمام إيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة ميكالى، تدريباته استعدادا للقاء العودة مع إيسواتيني المحدد له الأحد المقبل في إياب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024
ووصلت أمس بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إلى الإسكندرية قادمة من إيسواتيني بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، وحصل المنتخب الأولمبى على راحة لدى وصوله الإسكندرية.
وكان المنتخب قد تعادل سلبيا على أرض ووسط جمهور المنافس وتجاوز عقبات ومخاطر رحلته الطويلة إلى أقصي جنوب القارة والتى استغرقت أكثر من 12 ساعة ذهابا وغيرها من متاعب وعناء اللعب على النجيل الصناعي ووسط أجواء متقلبة بين الحر والرطوبة والأمطار وانخفاض نسبة الأكسجين فى ملعب سومهولو بمدينة مبابان .
وقال البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع منتخب إيسواتيني سلبيا في ذهاب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024: "كنا الأخطر والأكثر استحواذا على الكرة والأقرب للفوز ولكن الحظ لم يحالفنا وضاعت 3 كرات فى العارضة.. قدمنا مباراة جيدة والنتيجة طيبة ولكن لا يزال أمامنا شوط ثاني فى الاسكندرية، فريق إسواتيني يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم جرأة هجومية ولكن لاعبونا كانوا الأفضل من كل الوجوه".
في السياق ذاته، قال البرازيلى تياجو المدرب العام للمنتخب الأولمبي: "نمتلك جيلا رائعا، كان بإمكاننا الفوز بثلاثة أهداف وأكثر من ذلك ولكن الحظ عاند احفاد الفراعنة، هذه هى المباراة الرسمية الأولى لنا، والثالثة مع المنتخب بشكل عام وأعتبرها بداية رائعة خارج الديار ووسط جمهور المنافس، تحية للاعبينا الذين واجهوا صعوبات فى الرحلة الطويلة ومشاكل اللعب على نجيل صناعي، أدعو جمهور مصر للحضور فى لقاء العودة بالإسكندرية والقادم أفضل بكثير".