المنتخب الأولمبى يجرى تدريباته بالإسكندرية استعدادا للقاء الإياب أمام إيسواتينى

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة ميكالى، تدريباته استعدادا للقاء العودة مع إيسواتيني المحدد له الأحد المقبل في إياب الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024

ووصلت أمس بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، إلى الإسكندرية قادمة من إيسواتيني بعد رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، وحصل المنتخب الأولمبى على راحة لدى وصوله الإسكندرية.

وكان المنتخب قد تعادل سلبيا على أرض ووسط جمهور المنافس وتجاوز عقبات ومخاطر رحلته الطويلة إلى أقصي جنوب القارة والتى استغرقت أكثر من 12 ساعة ذهابا وغيرها من متاعب وعناء اللعب على النجيل الصناعي ووسط أجواء متقلبة بين الحر والرطوبة والأمطار وانخفاض نسبة الأكسجين فى ملعب سومهولو بمدينة مبابان .