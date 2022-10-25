شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لتجهيز حسن على قبل مواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادي المصري الزمن لتجهيز حسن علي لاعب الفريق، والذى تعرض لتمزق فى العضلة الضامة، خلال مشاركته مع المصري فى الجولة الأولى بالدوري أمام سيراميكا والتى خسرها المصرى بثلاثية نظيفة، حيث غاب حسن على عن المشاركة في المباراة التالية أمام بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة بيراميدز، والتى جمعت الفريقين مساء الأحد بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ جهاز المصري الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة فى رصيده بالمسابقة المحلية.