شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج البنك الأهلى بحثا عن الفوز الأول فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة بهدفين نظيفين أمام الزمالك فى الجولة الأولى، فيما تعادل البنك الأهلى مع فاركو بهدف لمثله فى نفس الجولة.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لسموحة اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والتركيز فى مباراة البنك الأهلى من أجل حسم الثلاث نقاط وتحقيق الفوز ومواصلة تقديم الأداء المميز.

وأشاد طارق العشرى بأداء لاعبيه أمام الزمالك وحثهم على التركيز فى إنهاء الهجمات بشكل صحيح، وحذر العشرى المدافعين من خطورة كريم بامبو وناصر منسى ورزاق سيسيه أمام مرمى الهانى سليمان.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

الهانى سليمان فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى شريف رضا، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، أحمد شوشة، وفى الوسط: صديق أجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، دوكو دودو، حسين فيصل، وفى الهجوم: اليا سيلا.

وفى المقابل، يبحث خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعدما أهدر فوزا مهما أمام فاركو فى اللحظات الأخيرة من المباراة السابقة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم التفريط فى أى نقاط فى المباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يدخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

في خط الدفاع: محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق واسحاقو يعقوبو

في خط الوسط: أحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي.