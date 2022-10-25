شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يظهر العين الحمراء للاعبى بيراميدز بعد سلسلة فقد النقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، العين الحمراء للاعبي فريقه بعد التعادل السلبى أمام المصري البوسعيدى فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى، ومن قبل التعادل السلبى مع إنبى في الجولة الأولى، ليفقد الفريق السماوى 4 نقاط فى الجولتين، ويحصد نقطتين فقط.

وشدد تاكيس جونياس على لاعبيه بضرورة التركيز فى المواجهات المقبلة وعدم فقدان نقاط جديدة، خاصة أن اللقاء المقبل سيكون أمام الزمالك في الجولة الثالثة، مؤكدًا أنهم مطالبون بتحقيق الفوز خاصة أن الفوز يأتي بفوز، أما فى حال الهزيمة أو التعادل فيواصل الفريق نزيف النقاط ويعانى فى نهاية المسابقة فى الصراع على الدورى.

وأكد الخواجة اليوناني للاعبى فريقه أن الفريق البطل يجب عليه أن يحصد جميع النقاط ومن الفرق الصغيرة قبل الكبيرة، لافتًا إلى أن دائمًا المفاجآت تأتى من الصغار، وكذلك الفرق العشوائية التي لا تمتلك الهوية الواضحة، وطلب المدرب من لاعبيه ضرورة التركيز في التدريبات وتصحيح جميع الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون بالمواجهتين المقبلتين والعمل على العودة للمنافسة خاصة وإن البطولة في بدايتها.

فى سياق آخر، طلب جونياس من لاعبى بيراميدز غلق صفحة الدورى والاستعداد بقوة لمواجهة فريق جمعية نيجيليك من النيجر، في دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن تحقيق الفوز في الذهاب أمر في غاية الأهمية وعدم التهاون أو التقليل من الفريق المنافس، خاصة أنه فريق مبهم وغير معروف بشكل واضح.