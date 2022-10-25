شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يصطدم بطموح إنبى فى مواجهة قوية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق إنبى باستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز والثلاث نقاط، بعدما تعادل طلائع الجيش مع الداخلية سلبيا فى الجولة الأولى، فيما تعادل إنبى مع بيراميدز إيجابيا 1 / 1 فى نفس الجولة.

ويتطلع علاء عبد العال لقيادة الطلائع لحصد أول ثلاث نقاط فى مسابقة الدوري المصرى بعد تعادله مع الداخلية سلبيا، وقام بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، وطالب اللاعبين بضرورة اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز، وحذر من خطورة إيريك تراورى ورفيق كابو وعدم ترك أى مساحات أمامهم.

ومن المتوقع أن يدخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - أحمد زولا.

خط الوسط: محمد دياب - محمد شحاتة - علي حمدي.

خط الهجوم: أحمد سمير - إيبوكون - كريم طارق.

فى المقابل، يسعى أحمد كشرى المدير الفنى لفريق إنبى، إلى تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط بعد المستوى الجيد الذى قدمه الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الأول، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى مباراة الجيش، مؤكدا أنهم لم يحققوا أى شىء بعد ومشوار الدورى طويل، ويجب عليهم تحقيق أكبر عدد من النقاط فى مباريات الدور الأول.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد حامد - محمد إسماعيل

خط الوسط : مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر - عماد ميهوب - إيريك تراوري

خط الهجوم : رفيق كابو

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد نقطة، فيما يقبع فريق إنبى فى المركز الثامن بنفس الرصيد.