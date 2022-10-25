شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة دورى كرة الصالات ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقيم إدارة المسابقات التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، قرعة دورى كرة الصالات الممتاز موسم 2022 - 2023، والتى تضم عدد من الأندية المشاركة.

وتم توجيه الدعوة للمثلي أندية الصيد ومركز شباب المدينة بالدوري الممتاز بعد تجميد نشاط فرق كرة الصالات للدرب الأحمر، ووراق الحضر، نادى المنيا، نادى الإعلاميين، نادى البنك الأهلي، مركز شباب ميت عقبة، نادى مستقبل وطن، نادى اتحاد الشرطة، نادى المصرية للاتصالات، نادى كهرباء القاهرة، نادى الاسماعيلى، نادى المصرى، نادى دلفى، نادى الصيد بالدقى، مركز شباب المدينة بالمنيا.

ومن المرتقب أن يتم إجراء قرعة كرة الصالات للقسم الأول للموسم الجديد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والرياضية وممثلي الأندية.

وتُلعب كرة الصالات باستخدام كرات يتراوح محيطها ما بين 69سم و71سم، وأن يكون وزنها لا يقل عن 400 جرام ولا يزيد على 440 جراما، وأن تكون منفوخة بشكلٍ مُناسب بحيث لا يكون ارتدادها الأول عند إسقاطها من ارتفاع مترين أقل من 50سم أو أكثر من 65سم.