شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يراقب مباراة إنبى والطلائع استعداداً لمواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، مباراة إنبي وطلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لاستكشاف الفريق البترولى قبل المواجهة المرتقبة بين المصري وإنبي فى الجولة الثالثة من الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراة بيراميدز، والتى جمعت الفريقين مساء الأحد بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ جهاز المصري الاستعداد لمباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي والتي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام على ستاد برج العرب، في الخامسة مساء السبت المقبل التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان المصري قد استهل مشواره في مسابقة الدوري العام بالهزيمة أما سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز في الجولة الثانية سلبياً، ويحصد أول نقطة في رصيده بالمسابقة المحلية.