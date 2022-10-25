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استكمال مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز 

 

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

5:00 سموحة  -  البنك الأهلي 

7:00 طلائع الجيش   - إنبي    

الأربعاء 26 أكتوبر 2022

5:00  فاركو   - حرس الحدود 

 

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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