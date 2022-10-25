مرتضى منصور: أريد الرحيل عن نادي الزمالك.. وركلة جزاء الأهلي ليست صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وجود هجوم كبير على عمر جابر لاعب القلعة البيضاء، مشيرًا أن محمود علاء ثاني أفضل مدافع في تاريخ الزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا أريد الرحيل عن نادي الزمالك لأن هذا ليس زماني ولا مكاني".

وأضاف مرتضى: "بعض من الجمهور الزمالك ظل خلف محمود علاء حتى أفقده الثقة في نفسه وهو أفضل مدافع في تاريخ الزمالك بعد إبراهيم يوسف".

وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الجمهور الآن يهاجم عمر جابر بعد أن ضحى بـ10 مليون جنية من أجل الانتقال للزمالك، ونفس الهجوم أيضا على يوسف أوباما".

وأردف: "ضربة جزاء الأهلي أمام أسوان ليست ركلة جزاء الحارس لم يلمس شادي حسين من أي اتجاه".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في لقاء السوبر المصري والمقرر إقامته الجمعة القادمة على أرضية إستاد هزاع بن زايد بالإمارات.