الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذار

اعتذر لاعب دولي عن التصريح لوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه في الجولة السابعة من الدوري، بداعي أن لديه ارتباطاً مع أحد أصدقائه، ليكرر اللاعب رفضه الإدلاء بتصريحات عندما يتعثر فريقه، بينما يكون من أبرز اللاعبين الذين لديهم الرغبة في الحديث إلى وسائل الإعلام عند الفوز.

شروط

قدم مدرب بأحد أندية دوري المحترفين عبر وكيل أعماله شروطه لإدارة النادي لتجديد عقده والاستمرار في قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، علماً أن المدرب يشعر بالارتياح مع النادي بعدما وفرت له الإدارة البيئة الملائمة للعمل واستجابت لكل مطالبه.

فرحة

وافق رئيس شركة كرة القدم على طلب المشرف العام للفريق، بصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد النتيجة الإيجابية التي خرجوا بها في الجولة الماضية، بيد أن فرحة المشرف العام لم تكتمل بعد أن أخبره رئيس الشركة بأن المكافأة ستُصرف في نهاية الموسم.