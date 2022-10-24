شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: الإسماعيلى بدأ مباراة المحلة بشكل جيد ولكن بعد الهدف تغير كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أنه لا يمكن أن يتم الحكم على اللاعبين من ثاني مباراة، ونحتاج الصبر من الجماهير فما زال المشوار طويلا.

وقال جاريدو فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "مش مبسوط لهذه النتيجة، المباراة كانت صعبة ولكن كنا قادرين على حسمها، وكانت لدينا العديد من الفرص، وسيطرنا على اللقاء وفى أول هجمة لهم سجل المحلة هدف رغم السيطرة".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "بعد الهدف فقدنا كل شىء فى المباراة وتغيرت لصالح المحلة وحاولنا العودة فى المباراة، ولكن هدف المحلة غير المباراة، ولم نستغل الفرص التى أتاحت لنا بعد هدف المحلة الذى لعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا فى تسجيل هدف ثان من نفس الهجمات".

وتابع جاريدو: "دائما نلعب على الفوز، وأعرف قيمة الإسماعيلى وجماهيره، ولكن هذه المباراة الثانية فى الموسم ولن تحدد مصيرنا، نسعى لمزيد من العمل وأن نكون هادئين ونواصل العمل وعرفت أن الجماهير تحتاج الفوز واللاعبين يريدون الفوز أيضا، ولكن هذه هى كرة القدم، ونحتاج الصبر والتشجيع من الجماهير فى وقت الهزيمة لكى نعود".

فاز فريق غزل المحلة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.

وأحرز أهداف فريق غزل المحلة كل من: أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة الأول بمرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، بعدما استغل كرة عرضية من زميلة باولن فوافى ليسدددها بمرمى أحمد فوزى حارس مرمى فريق الإسماعيلى، بينما عزز جابريل أوريك بالهدف الثانى للفريق المحلاوى في الدقيقة 74 لتأكيد الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بينما قلص الفارق لفريق الإسماعيلى حازم مرسى الدقيقة 85.