شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين ثلاث مباريات في ثاني أيام الجولة الثانية من عمر الدوري المصري، حيث استضاف غزل المحلة نظيره الإسماعيلي على ملعب غزل المحلة، فيما حل الداخلية ضيفا على الاتحاد السكندري، وأخيرا التقى فيوتشر مع المقاولون العرب على استاد المقاولون العرب.
تعادل فيوتشر مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.
وكان فيوتشر الأكثر خطورة واستحواذا خلال المباراة وهدد مرمى المقاولون في أكثر من فرصة، بخلاف أنه أهدر ركلة جزاء عن طريق الغيني حاجي باري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
بهذا التعادل وصل فيوتشر إلى النقطة الرابعة في المركز الابع بينما وصل المقاولون إلى النقطة الثانية في المركز السابع.
حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مريحًا أمام منافسه الداخلية بهدفين دون رد، سجله إبراهيم حسن وأسوتن أوموتو، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية من أحمد عادل من جهة اليسار قابلها إبراهيم حسن برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى، بينما جاء الهدف الثاني بعد عرضية أخرى من صبرى رحيل من جهة اليسار قابلها أوستين أمتوتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.
غزل المحلة يحقق أول فوز بالدورى على حساب الإسماعيلى بثنائية
فاز فريق غزل المحلة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وبهذة النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب .