شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الاتحاد السكندري، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري، عقب مباريات اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022، برصيد هدفين بواقع هدف في كل جولة بعد خوض فريق الاتحاد السكندري مباراتين في الدورى.

فيما أحرز باقي اللاعبين هدف واحد لكل منهم وفي مقدمتهم: شادي حسين "الأهلي" وسامسون أكينولا "الزمالك" ومصطفى فتحي "بيراميدز" وعمر السعيد والغيني حاجي باري "فيوتشر" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وأحمد عبد العزيز مودي "فاركو" وميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" والتونسي رفيق كابو "إنبي" وفادي فريد "المقاولون" وأحمد الشيخ "غزل المحلة".



هدافو الدوري

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مريحًا أمام منافسه الداخلية بهدفين دون رد، سجله إبراهيم حسن وأوستين أموتو، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 37، بعد كرة عرضية من أحمد عادل من جهة اليسار قابلها إبراهيم حسن برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى، بينما جاء الهدف الثاني بعد عرضية أخرى من صبرى رحيل من جهة اليسار قابلها أوستين أموتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

بهذه النتيجة يرتقى الاتحاد السكندري لوصافة الدوري خلف الزمالك وقبل الأهلي بفارق الأهلي، بعد تحقيق انتصارين متتاليين على أسوان والداخلية، بينما يتجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة بعد التعادل مع الطلائع والهزيمة أمام الاتحاد.