شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: فيوتشر كان الأجهز والأخطر فى المباراة وراض عن النقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أنه راض عن أداء فريقه أمام فيوتشر، فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى.

وقال شوقى غريب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "فى ماتش غزل المحلة لم أكن راضيا عن النتيجة، ولكن فى مباراة فيوتشر أنا راض جدا بالنقطة؛ لأن فيوتشر فريق كبير، وسيطروا على المباراة، وهم أجهز من المقاولون؛ لأنهم بدأوا الموسم قبلنا".

وأضاف شوقى غريب: "المقاولون العرب به العديد من اللاعبين الناشئين وهو فكر النادى وإحنا ماشيين وفق هذه الخطة، واللاعبون الجدد ما زال أمامهم وقت للانسجام للدخول فى طريقة اللعب الذى نلعب بها، الفترة المقبلة ستشهد انسجاما بين اللاعبين؛ لأننا بدأنا متأخرين، ونسعى لتجهيز الناشئين لقيادة المقاولون لمدة 5 أو 6 سنوات مقبلة وهذا هدفنا".

وتابع: "الدورى بدأ بقوة وبعنف، وهناك العديد من المباريات القوية والكل يبحث عن تحقيق الفوز والثلاث نقاط وهو ما يصعب الأمور على جميع الفرق".

تعادل فيوتشر مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وكان فيوتشر الأكثر خطورة واستحواذا خلال المباراة وهدد مرمى المقاولون في أكثر من فرصة، بخلاف أنه أهدر ركلة جزاء عن طريق الغيني حاجي باري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل وصل فيوتشر إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع، بينما وصل المقاولون إلى النقطة الثانية في المركز السابع.