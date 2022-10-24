شكرا لقرائتكم خبر عن رؤى صلاح تتأهل لنصف نهائى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة مصر الدولية والتي تقام داخل صالة 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 من أكتوبر الجاري.

وأقيمت اليوم منافسات تحت 13 سنة و17 سنة للناشئات بداية من دور المجموعات وحتى نصف النهائي، فيما تقام غدا مباراتي نصف النهائي، بالإضافة للمباراة النهائية.

وشهدت منافسات تحت 17 سنة وصول البطلة المصرية رؤى صلاح لمباراة نصف النهائي، وذلك بعد تفوقها على بطل الهند بثلاثة أشواط نظيفة في ربع النهائي.

وبذلك ستكون مباريات نصف النهائي الخاص بمنافسات تحت 17 سنة للناشئات على النحو التالي:

رؤى صلاح (مصر) ضد ساريفنوز ميركاديروفا (كازاخستان)

ريشا ميرشانداني (الهند) ضد جوزيفينا نيومان (ألمانيا)

أما على صعيد منافسات تحت 13 سنة للناشئات، فشهدت اكتساح كامل لأبطال الهند حيث وصل 4 لاعبات من الهند للمربع الذهبي.

ومن المنتظر أن تكون المباريات على النحو التالي:

ريانا بهوتا (الهند) ضد أفيشا كارماكار (الهند)

أنكوليكا شاكرابورتي (الهند) ضد براتا باور(الهند)

يذكر أن الفترة الصباحية غدا ستشهد منافسات الأدوار التمهيدية لتحت 11 و13 و19 سنة للناشئات، فيما تستأنف مباريات تحت 13 و17 سنة للناشئات في نهاية يوم الغد.