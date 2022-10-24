شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيلو: الفوز مهم جدا ولاعبو المحلة مؤمنون بطريقتى وأشكر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليونانى بابا فاسيلو، المدير الفني لغزل المحلة، أن الفوز على الإسماعيلى مهم جدا فى مشوار الفريق فى بطولة الدورى، خاصة أنه تحقق على فريق كبير.

وقال بابا فاسيلو، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "الفوز على الإسماعيلى مهم جدا خاصة على فريق قوي، ومن أول الموسم نلعب بشكل جيد وأشكر اللاعبين على هذا المجهود وأشكر الجماهير على المساندة والمؤازرة طوال المباراة".

وأضاف مدرب غزل المحلة: "قمنا بتجهيز اللاعبين فى فترة الإعداد بشكل جيد، وهم لاعبون يمتلكون قدرات جيدة واللاعبين مؤمنين بالطريقة التى نلعب بها لذلك نظهر بشكل متماسك".

وتابع بابا فاسيلو: "أشكر الجماهير واللاعبين، والملعب صعب على أى منافس بسبب مساندة الجماهير لنا، والدورى صعب والمشوار طويل ونجهز كل مباراة على حدة، وأطالب الجماهير بمواصلة مساندة اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب".

وفاز فريق غزل المحلة على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة يحقق فريق غزل المحلة أول فوز له فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وحصد أول ثلاث نقاط عقب التعادل في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.

وأحرز أهداف فريق غزل المحلة كل من أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة الأول بمرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 11 من الشوط الأول، بهدما استغل كرة عرضية من زميلة باولن فوافى ليسددها بمرمى أحمد فوزى، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، بينما عزز جابريل أوريك بالهدف الثانى للفريق المحلاوى في الدقيقة 74 لتأكيد الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بينما قلص الفارق لفريق الإسماعيلى حازم مرسى الدقيقة 85.