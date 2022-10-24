أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 10 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عقد البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للفريق، جلسات خاصة مع اللاعبين استعدادا لمواجهة السوبر أمام الأهلى يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى اجتماع المدير الفنى مع معاونيه والجهاز الطبى للاطمئنان على المصابين.

كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسائل تحفيزية قوية للاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري.

فيريرا يجتمع مع معاونيه ورئيس الجهاز الطبى للاطمئنان على حالة لاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة.

حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الاستعانة بمواجهتى الأهلى فى الدورى أمام الإسماعيلى وأسوان، من أجل دراسة المارد الأحمر وطريقة لعب السويسرى كولر المدير الفنى.

الونش يطير إلى إنجلترا لإجراء جراحة قطع وتر العضلة الخلفية استقرت إدارة نادى الزمالك على سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق إلى إنجلترا لإجراء جراحة قطع وتر العضلة الخلفية، التي تعرض له خلال مشاركته أمام سموحة في أول مواجهات الدوري، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وخرج الونش مصابًا. على الرغم من أن أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، سبق أن أكد أن موسم انتقالات الزمالك انتهى في الميركاتو الصيفى بعد التعاقد مع 10 لاعبين، ولم يتم التدعيم في يناير، إلا إن إصابة الونش أجبرت الإدارة على فتح الملف من جديد، للتعاقد مع مدافع في يناير.

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر

أدى محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، خلال المران الذي أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة السوبر المصري المقبلة.